"العلاج الطبيعى" بالدقهلية تستقبل 11 ألف حالة وتجرى 21 ألف جلسة خلال نصف يوليو

الدقهلية _محمد الحبشي

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة استقبلت نحو 11ألف و537 حالة خلال النصف الأول من يوليو الجارى بإجمالى جلسات يتجاوز الـ 21 ألفاً .

وأوضح الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى، أن عدد الجلسات لمرضى الغسيل الكلوى بلغ 3190 جلسة علاوة على 1000جلسة للأطفال وما يناهز 1450جلسة لمرضى الداخلى والعناية .

كما لفت مدير إدارة العلاج الطبيعى، إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا جولات تفقدية مكثفة لأقسام وعيادات العلاج الطبيعى بكافة أنحاء المحافظة تضمنت نحو 100 زيارة لإدارات عدة من بينها جمصة وبلقاس إلى جانب ميت غمر، محلة دمنة ومنية النصر.

وأشار عبد المنعم أنه فيما يخص بروتوكول التعاون بين إدارتى العلاج الطبيعى و الحضانات فقد بلغ إجمالى عدد الجلسات 98 بعناية الأطفال، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى تطبيق البروتوكول بعدة مستشفيات تابعة .

وفى إطار زيادة الخبرات المهنيه والبحثيه لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية نظمت مستشفى السنبلاوين يوماً علملياً بعنوان "دور العلاج الطبيعى فى حالات التواء الكاحل".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي، لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.