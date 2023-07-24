الصين تدعو اليابان إلى مراعاة المصالح المشتركة للتعاون الاقتصادي

قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها "غير راضية بشدة" عن ضوابط التصدير اليابانية على أدوات صناعة الرقائق التي دخلت حيز التنفيذ، ووصفت الإجراءات بأنها "موجهة بشكل واضح" ضد البلاد.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج خلال مؤتمر صحفي، إن "الصين تحض الجانب الياباني على مراعاة المصالح الشاملة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين واليابان، ومصالحها على المدى الطويل، والامتناع عن إساءة استخدام إجراءات الرقابة على الصادرات".



وأضاف: "نحن غير راضين بشدة"، معتبراً أن "هذه الممارسات الخاطئة تنتهك قانون اقتصاد السوق ومبادئ التجارة الحرة".

وكان كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي قد اقترح مؤخرا إجراء محادثات رسمية رفيعة المستوى بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بحضور وزير الخارجية الياباني في إندونيسيا هذا الشهر.

وأضافت “كيودو” نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن المقترح يعكس فيما يبدو استعدادا لاستئناف المحادثات بين قادة الدول الثلاث.

يأتي ذلك في الوقت الذي تطلق كوريا الشمالية، عدداً من صواريخ كروز وباليستية باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

وعلى إثر ذلك، طلب سفراء عدد من الدول في الأمم المتحدة مساعدة الصين في مسألة كوريا الشمالية.