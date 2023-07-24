اشتعال حريق بسيارتين في الجيزة والحماية المدنية تسيطر عليهما

اشتعل حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بمنزل المعتمدية بكرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بسيارة أعلى الطريق الدائري بكرداسة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحادث، ومحاصرة النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق اشتعل بسيارة ملاكي مما أسفر عن تفحمها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بسيارة سوزوكي، بمساكن دهشور في مدينة 6 أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن إصابات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة، في مساكن دهشور، بحدائق أكتوبر، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات، وأسفرت المعاينة أن الحريق اشتعل بسيارة سوزوكي دون وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.