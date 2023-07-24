استطلاع: معظم موظفي هيئة الخدمات الصحية البريطانية يشكون تراجع الأداء

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع للرأي أن معظم موظفي هيئة الخدمات الصحية البريطانية الوطنية يعتقدون أن لديهم القليل من الوقت لمساعدة المرضى وأن جودة الرعاية التي تقدمها الهيئة تنخفض.

وقالت مجموعات طبية وتمريضية إن النتائج "المقلقة للغاية" أظهرت أن الموظفين الذين يتعرضون لضغوط شديدة لا يمكنهم إعطاء المرضى القدر الذي يرغبون فيه من الاهتمام لأنهم مشغولون للغاية.

وفي استطلاع رأي لمؤسسة "يوجوف" الذي أجرته صحيفة "الجارديان" ، قال 71% من موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية الذين لديهم اتصال مباشر مع المرضى إنهم لم يكن لديهم الوقت الذي يمكنهم من المساعدة.

وشعر ثلثهم (34%) أن لديهم "وقتًا أقل إلى حد ما من الوقت الكافي" بينما شعر 37%" أن لديهم "أقل بكثير من الوقت الكافي". ما يقرب من الربع (23%) شعروا أن لديهم الوقت المناسب بينما قال 3% فقط أن لديهم "وقتًا أطول" مما أرادوا.

وسألت شركة الاستطلاع أيضًا عينة من الأطباء والممرضات وغيرهم من الموظفين الذين عملوا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمدة خمس سنوات على الأقل إذا كان الوقت الذي يقضونه مع المرضى قد تحسن أو أصبح أسوأ منذ عام 2018. أجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع - 74 % - بأنه أصبح "أسوأ" ، بينما قال 2 % فقط أنه أصبح "أفضل".

ويقدم الاستطلاع صورة مقلقة للضغوط الشديدة التي يشعر بها خط المواجهة فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وسُئل هؤلاء الموظفون أنفسهم عما إذا كانوا يعتقدون أن جودة الرعاية التي يمكن أن تقدمها الخدمة قد تحسنت أم أسوأ على مدى السنوات الخمس الماضية. أجاب ثلاثة أرباع (75%) بـ "أسوأ" ، من بينهم الثلث (34%) أجابوا بـ "أسوأ بكثير"، بينما قال 17% "نفس الشيء" وفقط 6% أجابوا بـ "أفضل".

ومع ذلك ، اعتقد عدد أقل بكثير (56%) أن جودة الرعاية قد تراجعت في أماكن عملهم. قال ثلاثة من كل 10 أشخاص إن الرعاية المقدمة في مكان عملهم كانت "متشابهة تقريبًا" وأجاب 12% بأنها أصبحت "أفضل".