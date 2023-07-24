اليوم السابع
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"إعادة إحياء الحدائق العامة" مبادرة منتدى القاهرة للتغير المناخى بالإسكندرية

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:15 م
"إعادة إحياء الحدائق العامة" مبادرة منتدى القاهرة للتغير المناخى بالإسكندرية الحدائق العامة متنفس للتعامل مع ارتفاع الحرارة
كتبت منال العيسوى

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ينظم منتدى القاهرة للتغير المناخي التابع للسفارة الألمانية، مبادرة "إعادة إحياء الحدائق العامة" السبت المقبل، بمنطقة حدائق الشلالات البحرية باب شرق محافظة الإسكندرية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية. 
 
تتضمن أنشطة المبادرة تنظيف حديقة الشلالات البحرية فى باب شرق بالإسكندرية مع تنظيم  ورش عمل بيئية يشارك فيها الأطفال والزائرون للتعرف على أهمية الحفاظ على البيئة، مع عرض بعض الأفلام التوعية.
 
وأكد منتدى القاهرة للتغير المناخي التابع للسفارة الألمانية خلال بيان صحفى ، انه تلعب الحدائق العامة والمساحات الخضراء دورا فعالا في الحفاظ على البيئة والتخفيف من آثار التلوث والتخفيف من توابع التغير المناخي الضارة وتقليل درجات الحرارة في المناطق التي تقع بها، فتأخذ أشجار الحدائق على عاتقها مهمة تنقية الهواء من الأتربة. 
 
وأشار المنتدى إلى أنه يعد وجود المساحات الخضراء وخاصة بالمدن الكبرى المكتظة بالسكان شيء بالغ الأهمية، حيث تمثل الحدائق والمساحات الخضراء المتنفس الذي يلجأ إليه السكان لقضاء أوقاتهم خارج البيوت والتمتع بالطبيعة بعيدا عن الزحام والتلوث وضجيج المدن والتواصل المباشر على المستوى الاجتماعي.  
 
جدير بالذكر أن منتدى القاهرة للتغير المناخي يعمل من خلال أنشطته المختلفة منذ انطلاقه على رفع الوعي بأهمية الحدائق العامة وكذا أهمية  وجود الأشجار والنباتات بالمدن والأماكن العامة والحفاظ على البيئة، والمبادرة تتماشى مع هذا التوجه العام للمنتدى والسعي إلى ربط المجتمعات المحلية مع العناصر الطبيعية والبيئة المحيطة بهم مباشرة.

المساحات الخضراء

الحدائق العامة

محافظة الاسكندرية

تغير المناخ



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