اليوم السابع
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الرى تعلن جاهزية حدائقها لاستقبال الزوار خلال فترة إجازة الصيف

الأحد، 23 يوليو 2023 01:00 ص
الرى تعلن جاهزية حدائقها لاستقبال الزوار خلال فترة إجازة الصيف القناطر الخيرية
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الموارد المائية والري جاهزية حدائق الري بالقناطر الخيرية لاستقبال الزوار وقضاء أيام الإجازات وسط المسطحات الخضراء الشاسعة وبين الأشجار النادرة على فرعي النيل بالقناطر الخيرية.
 
ورفعت وزارة الرى حاله الطوارئ، حيث يتم تكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات.
 
ويقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة فى القناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة الإجازة وذلك من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.
 
يشار إلى أن وزارة الرى انتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان ، و تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنه ، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة، وتطوير حديقة التوفيقي و التوسعة الاضافية لها بمساحة اجمالية 3 أفدنة.

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