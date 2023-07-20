اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 09:34 م
أكرم القصاص
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رفع كفاءة حديقة الأندلس وميدان طنطا بالإسماعيلية

الخميس، 20 يوليو 2023 09:00 م
رفع كفاءة حديقة الأندلس وميدان طنطا بالإسماعيلية حديقة الأندلس
الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

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قامت الوحدة المحلية لحي ثان بمدينة الإسماعيلية، برفع كفاءة ميدان طنطا، الذي يعتبر أحد الميادين الرئيسية بالإسماعيلية، من خلال التعاون بين أقسام الأزمات، والكهرباء، والحدائق والمتنزهات، حيث تم دهان السور المعدني والبلدورات، كما تم زراعة نباتات في الأماكن المخصصة لذلك. 
 
ومن جهةٍ أخرى، تم الانتهاء من رفع كفاءة حديقة الأندلس بمنطقة حي السلام، أمام الموقف العمومي لمدينة الإسماعيلية؛ فتم تجديد وإحلال وتشغيل شبكة ري المسطحات الخضراء بالحديقة، بالإضافة إلى نظافة الحديقة ورفع القمامة والمخلفات الموجودة بالمسطحات الخضراء، كذلك تم بناء الأجزاء المتهالكة من سور الحديقة.

 


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