إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم عدة دراجات بخارية فى الإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم لعدة دراجات بخارية بنزلة كوبرى شل دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

كانت مديرية أمن الإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين عدة دراجات بخاريه، بنزلة كوبري شل بجوار كوبري المطار بالكيلو 2 دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين اصابة كلا من مصطفى محمد كامل مصطفى، 22 سنه، يقيم في الكيلو 2، مصاب بكسر مضاعف بمفصل الركبة اليمنى و سحاجات وكدمات متفرقه بالجسم.

ومحمود فوزي محمود، 23 سنه، يقيم في أبو شحاته، وأصيب بكسر مضاعف في الساق اليسرى و عمرو أحمد مروان 26 سنه، يقيم في شارع عبد الحكيم عامر ، واصيب بكسر مضاعف في الفخذ الايسر مع كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.