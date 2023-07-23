مرصد الكهرباء: تخفيف الأحمال بقدرة 3000 ميجا وات فى وقت الذروة

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الجمعة 32 ألف 900 ميجا وات، معلناً أن الحمل الأقصى على الشبكة بلغ مساء اليوم السبت 34 ألف 600 ميجا وات.

وأضاف الجهاز، أن هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم قدرها 9 ألف 900 ميجاوات، مشيرا إلى أنه تم تخفيف الأحمال بقدرة 3000 ميجا وات فى وقت الذروة.

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الاحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائى على المشتركين نتيجة نقص الوقود، منتصف الأسبوع الجارى لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أزمة الانقطاعات التى تشهدها البلاد حاليا ناتجة عن نقص الوقود المستخدم فى إنتاج الطاقة الكهربائية، كاشفا أن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد حتى 48 الف ميجا وات فى حين أن استهلاك المواطنين لا يتعدى الـ36 ألف ميجا وات.

وتابع حمزة أنه لا يوجد أى مشاكل فى الشبكة الكهربائية خاصة وأن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تعتبر حاليا من اقوى الشبكات بالعالم، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء والتطوير الذى تم بالشبكة.

ويرى حمزة، أن ترشيد الاستهلاك أمر ضرورى وحتمى خلال هذه الأيام للمساهمة فى تقليل ساعات الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال بسبب نقص الوقود، موكدا أنه من المتوقع أن هناك انخفاض فى الاحمال نتيجة الإجازة الرسمية التى بدأت الخميس الماضى وتنتهى اليوم الاحد.