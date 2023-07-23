محافظ المنيا: استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الطب البيطري بالمنيا، فعاليات الحملة القومية لل تحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع وفقا لتوجيهات ومتابعة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حيث تمكنت الحملة من تحصين 23 ألف رأس ماشية، منذ انطلاقها منتصف يوليو الجارى وحتى 19من نفس الشهر من خلال فرق التحصين فى 110 وحدات بيطرية بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطرى بالمنيا، أن فعاليات الحملة تستمر لمدة شهر، إلى جانب تنظيم حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن أى حالة اشتباه لأمراض وبائية.