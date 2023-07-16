انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ ياسر عامر

بدأت اليوم الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجنوب سيناء، وقامت لجان التحصين بمتابعة عملية التحصين وعمل ندوات إرشادية مكثفة فى جميع المدن والوديان، للتوعية بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية والمعدية، وأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين على الثروة الحيوانية.

وتم خلال الحملة فرق التحصين بالتشديد علي اتخاذ جميع الاحتياطات الاحترازية للوقاية وجميع إجراءات الأمان الحيوي، كما تقوم لجان التحصين بإرشاد المواطنين عن ضرورة تحصين مواشيهم وتقوم اللجان بعمل تقصى عن جميع الأمراض الوبائية والتنبيه على المواطنين علي سرعة إبلاغ أقرب وحدة بيطرية عن أي أمراض وبائية تظهر لديهم.

وأشارت الدكتورة رحاب الجوهري مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إلى أن الحملة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.