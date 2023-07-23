كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون وأبرز الأعراض

كتب – حسام الشقويرى

مثل جميع أنواع السرطان، يحدث سرطان القولون عندما تنمو الخلايا وتنقسم دون حسيب ولا رقيب، كل الخلايا في جسمك تنمو وتنقسم وتموت باستمرار، هذه هي الطريقة التي يظل بها جسمك بصحة جيدة ويعمل كما ينبغي، فسرطان القولون قد يأتي من الأورام الحميدة في القولون، وفقا لما نشره موقع helpguide

وقد ينتشر سرطان القولون الذي لم يتم اكتشافه أو معالجته إلى مناطق أخرى من الجسم. وبفضل اختبارات الفحص والعلاج المبكر وأنواع العلاج الجديدة ، يموت عدد أقل من الناس بسبب سرطان القولون.

ما هى الأعراض والأسباب؟

ويمكن أن تصاب بسرطان القولون دون ظهور أعراض. إذا كانت لديك أعراض ، فقد لا تكون متأكدًا مما إذا كانت التغييرات في جسمك هي علامات على الإصابة بسرطان القولون. وذلك لأن بعض أعراض سرطان القولون تشبه أعراض الحالات الأقل خطورة.

وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان القولون ما يلي:

دم على البراز

ألم البطن

انتفاخ المعدة

فقدان الوزن غير المبرر

التقيؤ

التعب والشعور بضيق التنفس

ما هو العلاج؟

الجراحة هي العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان القولون. وقد لا تتمكن من الوقاية من سرطان القولون ، ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة من خلال إدارة عوامل الخطر:

تجنب التبغ . إذا كنت تدخن وتريد المساعدة في الإقلاع عن التدخين ، فتحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية حول برامج الإقلاع عن التدخين.

حافظ على وزن صحي .

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا .

تتبع التاريخ الطبي لعائلتك .

اتبع إرشادات فحص سرطان القولون