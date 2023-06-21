4 علامات مبكرة لسرطان القولون.. منها الشعور بالانتفاخ وفقدان الوزن

كتبت ميرفت رشاد

تتزايد حالات الإصابة ب سرطان القولون ويحتل حاليًا المرتبة الثالثة على مستوى العالم، وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ، وهذه البيانات المقلقة تجعل من المهم معرفة العلامات الأولية للمرض التي قد تبدو خفية ولكنها علامات تحذير وتحتاج إلى زيارة الطبيب، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".

التغيير المستمر في حركة الأمعاء

إن حركة الأمعاء المتغيرة ليست شيئًا يعتبره الناس على محمل الجد، يتم تجاهل هذا حتى يبدأ في التأثير على الحياة اليومية، يعد التغيير في حركة الأمعاء بشكل متكرر أحد العلامات الأولية لسرطان القولون ، يعاني الشخص من الإسهال أو الإمساك بشكل منتظم. يعد تغيير قوام الفضلات مؤشرًا رئيسيًا للمرض.

الشعور بالانتفاخ باستمرار

لا ينبغي الاستخفاف بالنوبات المنتظمة من الانتفاخ أو التقلصات أو الغازات أو آلام البطن، يحاول الكثير من الناس تخفيف الألم عن طريق تناول الأدوية العشبية والقيام بالعلاجات المنزلية، يجب أن يكون الهدف هو علاج الألم ومعرفة أسبابه الجذرية على الفور دون إعطاء أي مجال لنمو المرض.

فقدان الوزن المفاجئ

يعد فقدان الوزن غير المبرر علامة كلاسيكية على الإصابة بالسرطان، إذا كنت تعاني من جميع الأعراض المذكورة أعلاه وفقدت الكثير من الوزن مؤخرًا ، فعليك بالتأكيد الاستعانة بطبيب.

آثار دم في البراز

جنبًا إلى جنب مع الأعراض الأخرى ، إذا لاحظت وجود آثار دم في البراز ، فلا تتأخر أكثر من ذلك وقم بزيارة الطبيب على الفور، كثير من الناس يؤخرون المساعدة الطبية في هذه الحالة لأن نزيف المستقيم يحدث أيضًا بسبب البواسير ، لا يخف نزيف المستقيم بسبب السرطان ويزداد سوءًا مع آلام في البطن لا تطاق.