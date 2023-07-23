اليوم السابع
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غدا القطار الخفيف يزود عدد رحلاته فى ساعات الذروة.. تفاصيل

الأحد، 23 يوليو 2023 12:42 م
غدا القطار الخفيف يزود عدد رحلاته فى ساعات الذروة.. تفاصيل مواعيد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الخفيف، بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع بدءا من غد الإثنين – باستثناء عطلات نهاية الأسبوع لتكون كالتالي:
 
يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة.
 
- الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا.
 
- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45.
 
 
أما في اتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي:
 
- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا.
 
- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء.
 
ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور.
 
وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور.
 
وقطار كل 10 دقائق من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور.
 
الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.
 
مواعيد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع
مواعيد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع

 


القطار الخفيف

رحلات القطار الخفيف

قطار العاصمة

مواعيد القطار الخفيف



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