تموين دمياط: 350 محضر مخالفة بالأسواق وضبط أطعمة فاسدة

دمياط - هيثم مراد

شنت مديرية التموين بدمياط ، حملة مكبرة استهدفت عدة أسواق داخل المحافظة، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة لمتابعة الأسواق التأكد من الأسعاروسلامة المنتجات المعروضة.

وتمكنت الحملة من ضبط عدة مخالفات متنوعة داخل بعض التجمعات الاستهلاكية، وكذلك بعض المحال التجارية الأخري، بلغت 356 مخالفة، بينها 84 مخالفة لإنتاج خبز مخالف، فضلا عن تحرير 272 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلي ضبط عدة مخالفات أخري داخل مستودعات الغاز، فضلا عن ضبط كميات من الأطعمة غير الصالحة للاستخدام الادمي ببعض المطاعم والمحال التجارية.

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المديرية مستمرة في تكثيف حملاتها لضبط الأسواق ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، وكذلك مدي مطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات الفنية ومدي صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أن هناك خطة عمل شاملة يتم تطبيقها من أجل إحكام الرقابة على كافة المنافذ التي تتعامل مع الجمهور سواء في مجال المحروقات، أو الغاز وكذلك المخابز والمحال التجارية، مؤكدا وجود تنسيق قوى بين التموين وكافة الجهات التنفيذية المعنية داخل المحافظة.

وأشار المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم تجهيز مكاتب التموين على مستوى المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين، مطالبا المواطنين بسرعة الإبلاغ فور اكتشاف أية مخالفات يتم رصدها داخل الأسواق، مشددا على أهمية التعامل الفوري مع تلك المخالفات للوصول إلي افضل نتائج يمكن تحقيقها في هذا الملف.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد قامت بجولة تفقدية خلال الفترة الماضية من أجل تفقد الأسواق لمتابعة التزام التجار بالاعلان عن أسعار السلع.