ضبط 3686 عبوة سجائر متنوعة وتحرير 37 محضرا خلال حملة تموينية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب القليوبية ، تشكيل عدة حملات للمديرية والإدارات التابعة لها، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وتوجيهات وتعليمات عيد عبد الله أبو زيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان وكيلة مديريه تموين القليوبية، بتشديد الرقابة على تجار السجائر وأماكن تخزينها نظرا للشكاوى المتكررة من المستهلكين من زيادة أسعار السجائر.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه أسفرت حملة إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة محمد جلال مساعد مدير المديرية، عن تحرير محضرين جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي والامتناع عن البيع وحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 110 عبوة سجائر متنوعة، أما حملة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، تم تحرير 8 محاضر جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ علي 900 عبوة سجائر متنوعة.

وتابع بيان مديرية التموين بالقليوبية، أن حملة إدارة تموين القناطر الخيرية أسفرت عن تحرير 12 محضر جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر والامتناع عن البيع للمواطنين وعدم تمكين الحملة من أداء مهامها، وتم التحفظ على 629 عبوة سجائر متنوعة، أما حملة إدارة تموين الخانكة فتم تحرير 3 محاضر جنح لتجار سجائر لحيازة سجائر مجهولة المصدر والبيع أزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على 830 عبوة سجائر متنوعة، و90 عبوة معسل.

وأيضا حملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة، تم تحرير 3 محاضر جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 600 عبوة سجائر متنوعة، وكذلك حملة إدارة تموين طوخ تم تحرير 5 محاضر جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر والامتناع عن البيع، وتم التحفظ على 237 عبوة سجائر متنوعة، و75 عبوة معسل.

وأخيرا حملة إدارة تموين قليوب، تم تحرير محضرين جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ 220 عبوة سجائر متنوعة، وحملة إدارة تموين قها تم تحرير محضرين جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ 160 عبوة سجائر متنوعة.