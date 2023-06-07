ضبط 3.5 طن سمك ماكريل غير صالح للاستهلاك بحملة لبيطري القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية ، بالاشتراك مع مباحث التموين القليوبية، حملة تفتيش بناحية مركز قليوب، وذلك بناءا علي تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة، وبتكليف من الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم.

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت تلك الحملة عن ضبط 3500 كيلو جرام سمك ماكريل، بالإضافة إلى سحب عينات منها، وكذلك ضبط 6 كيلو جرام لحم بقرى ذبح خارج السلخانة، كما تم تحرير 3 محاضر، وتسليم التقارير والمضبوطات للقوة المرافقة لاستكمال الإجراءات لتحرير التقارير الفنية وطلب سحب عينات.

وفي وقت سابق أعلنت الدكتورة أمل العسيلي وكيل الطب البيطري بالقليوبية، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الضأن، واللذان يسببان نفوق الثروة الحيوانية ووجود عقد نسيجية في جلد الحيوان، مما يقلل من قيمته وأسعار الأبقار والأغنام ويتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للمربين رؤوس الماشية.

وأكدت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومواجهة كافة الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية، وفي إطار الخطة الاستراتيجية للدولة 2030 لعمل برامج تحصينية للحافظ على الثروة الحيوانية، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مدير الطب البيطري بالقليوبية، أنه تم بدء العمل على مستوى الإدارات التابعة للمديرية بالمحافظة، مشيرة إلى أنه هناك ما يزيد عن 40 فرقة بيطرية بقري المحافظة، بالإضافة إلى العمل المركزي للتحصين ببعض الإدارات، مشيرة إلى أن المستهدف من الحملة تحصين 64 ألف رأس ماشية أبقار، و46 ألف رأس أغنام وماعز، والتي سيتم الانتهاء منهم خلال شهر من تاريخ بدء الحملة.