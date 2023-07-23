صحة دمياط: توقيع الكشف الطبى بالمجان على أهالى قرية الركابية الجديدة

دمياط ـ معتز الشربيني

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكل المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة لأول مرة بقرية الركابية الجديدة بمركز كفر البطيخ، تردد عليها 865 مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، إذ تم تحويل عدد 11حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، بالإضافة إلى إجراء 268 تحليلا معمليا و فحص 12 حالة بالسونار.