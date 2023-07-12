وكيل صحة دمياط: نتائج جيدة لمبادرة 100 يوم صحة واستمرار العمل داخل المدن

دمياط - هيثم مراد

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط ، إن مبادرة "100 يوم صحة" حققت نتائج جيدة داخل المحافظة منذ انطلاقها وحتى الآن، لافتا إلى وجود فرق مدربة قامت بالإشراف على فعاليات المبادرة، إضافة إلى تنظيم فرق أخرى لزيارة المنشآت الطبية والوحدات الصحية من أجل نشر التوعية الصحية اللازمة بين المواطنين.

وأكد وكيل صحة دمياط أنه تم سحب 975 عينة حقلية ومعملية من الطرود والشبكات، وذلك للتأكد من صلاحيتها الشرب ومطابقتها للمعايير الصحية، فضلا عن المرور على حمامات السباحة للتأكد من استيفائها للشروط الصحية أيضا، مضيفا أنه تم سحب 39 عينة حقلية ومعملية والمرور على محطات معالجة الصرف الصحى، بالإضافة إلى سحب 132 عينة حقلية و65 معملية، وذلك للتأكد من أن عملية المعالجة تتم بشكل صحيح وغير مضر للبيئة.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد أن هناك تنسيقا قويا بين كل الجهات المعنية للعمل ضمن برنامج مبادرة "100 يوم صحة"، مشيرا إلى استمرار العمل بها بكل مدن المحافظة عن طريق الفرق المتجولة بالشوارع، أو الفرق الثابتة أمام المتنزهات العامة والشوارع الرئيسية، إضافة إلى تجهيز فرق أخرى لزيارة الوحدات الصحية خاصة داخل قرى المحافظة، مؤكدا أهمية الانصياع إل ىتعليمات تلك الفرق من قبل المواطنين من أجل تحقيق الهدف المنشود وتنفيذ برامج وأهداف المبادرة.

وأشار وكيل صحة دمياط إلى أن قطاع الصحة بدمياط يشهد طفرة كبيرة منذ انطلاق مبادرة "حياة كريمة"، والتى ساهمت كثيرا فى تطوير أداء القطاع بالكامل وتزويده بكل الإمكانيات التى أسهمت فى تحسين النتائج خاصة داخل القرى.