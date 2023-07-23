اليوم السابع
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زيلينسكى: نقص الذخيرة والتدريب سبب تأخر هجوم أوكرانيا المضاد

الأحد، 23 يوليو 2023 05:26 م
زيلينسكى: نقص الذخيرة والتدريب سبب تأخر هجوم أوكرانيا المضاد زيلينسكى
أ ش أ

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أرجع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، تأخير بلاده فى بدء هجومها المضاد ضد روسيا إلى عدم كفاية الذخيرة والتدريب فى وقت سابق من هذا العام.


وقال زيلينسكى خلال مقابلة متلفزة مع قناة أمريكية نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "كانت لدينا خطط لبدء الهجوم فى الربيع. لكننا لم نفعل ذلك، لأنه، بصراحة، لم يكن لدينا ما يكفى من الذخيرة والأسلحة وليس لدينا عدد كافٍ من الألوية المدربة بشكل صحيح على هذه الأسلحة، بل أكثر من ذلك، أن المهمات التدريبية أجريت خارج أوكرانيا. ولكن، مع ذلك، بدأنا. وهذا أمر مهم".

وأوضح زيلينسكى أن التأخير فى بدء الهجوم أعطى روسيا مزيدًا من الوقت لزرع الألغام فى الحقول، وهو الأمر الذى يتعين على القوات الأوكرانية اتخاذ خطوات لتجنبها، مما يبطئ تقدمها.

وأضاف "ولأننا بدأنا ذلك متأخرين، يمكن القول، أنه وفر لروسيا الوقت لزرع الألغام فى جميع أراضينا وبناء عدة خطوط دفاعية. وبالتأكيد، كان لديهم وقت أكثر مما يحتاجون إليه". 

وتابع قائلا "وبسبب ذلك، قاموا ببناء المزيد من تلك الخطوط. وفى الحقيقة، زرعوا الكثير من الألغام فى أرضنا. وبسبب ذلك، تباطأت وتيرة أعمالنا الهجومية المضادة".


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