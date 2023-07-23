جناح الأزهر بمكتبة الإسكندرية يضم كتبا بـ13 لغة بسعر التكلفة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب الدولى بمكتبة الإسكندرية فى دورته الـ18، إقبالا من رواد المعرض، لتفقد ما يعرضه الجناح من أقسام ومعروضات ومخطوطات، والكتب المترجمة بلغات مختلفة وكذلك معرض اللوحات الفنية.

وقال مصطفى سمير عضو اللجنة التنفيذية لجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية، أن جناح الأزهر بمعرض الكتاب الدولى، هو جزء من خطة الأزهر بالمشاركة فى كافة المعارض الدولية والمحلية، وتواجد جناح الأزهر مقسم إلى عدة اجزاء سوء ثقافية أو فكرية أو فنية من خلال اللوحات المتعددة أو تراثية وعندنا مخطوطات ووثاق تاريخية، ولوحات فنية تبلغ 90 لوحة ما بين مشاركات للطلاب وأخرى مدرسين بالتعاون، بالإضافة إلى ركن الفتاوى بيرد على استفسارات المواطنين على جميع الأسئلة المختصة بشئون حياتهم من خلال شيخ وواعظ من الأزهر الشريف.

وأضاف مصطفى سمير، لـ"اليوم السابع" أن جناح معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية، يوجد به منفذ بيع ويضم كتب عديدة منها باللغة العربية والإنجليزية المختلفة وقسم مركز الترجمة يضم عنوانين تصل إلى 85عنوان ب13لغة مختلفة، وذلك لأن هناك لغات كثيرة تستطيع مع الجميع ومنها كتب مترجمة تحارب الفكر المتطرف والإرهاب وكتب عن الفكر الوسطى وكتب توضح صحيح الدين الإسلامى بالإضافة إلى كتب هيئة كبار العلماء وكتب عن مجمع البحوث الإسلامية وكتب الجامع الأزهر وكتب مكتب تحقيق التراث، وهدفنا هو تثقيف وتوعية المواطنين.

وأشار أن هناك ركنا مختصصا للأطفال ويستقبل جناح الأزهر أعدادا كبيرة من الأطفال بمختلف الأعمار فى الكثير من الفعاليات التى تنظم داخل المعرض الخاص بالأزهر الشريف ومنها فعاليات الخط العربى ويستهدف كافة الأطياف الأعمار السنية المختلفة، ويعتبر ركن الخط العربى شاملا يضم الكثير من مختلف الأعمار الكبار والصغار.



وأوضح العضو التنفيذى بجناح الأزهر، أن جناح الأزهر الشريف يترك بصمة وذكريات جميله مع الجمهور من خلال الفعاليات الهامة التى تنظم على مدار ايام المعرض وأهمها ركن الخط العربى، والذى يضم الكثير من الفئات العمرية، وتعليم أساسيات الخط العربى، وأن الاسعار داخل جناح الأزهر الشريف بسعر التكلفة.



اقبال الزائرين علي جناح الأزهر بمكتبة الإسكندرية



اقبال الاطفال علي ركن الخط العربي بجناح الأزهر الشريف بمكتبة الإسكندرية



اقبال الزائرين علي معرض اللوحات الفنية بجناح الأزهر الشريف



جانب من معرض جناح الأزهر بمكتبة الإسكندرية



لوحات فنية بمعرض جناح الأزهر بمكتبة الإسكندرية



لوحات فنية بمعرض جناح الأزهر بمكتبة. الإسكندرية



مصطفي سمير مسئول تنفيذي بجناح الأزهر الشريف