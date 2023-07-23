تفاصيل المخطوطات النادرة بجناح الأزهر الشريف فى معرض الإسكندرية للكتاب.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، بحضور عدد كبير من الأدباء ومُحبى القراءه فى كافة القطاعات الأدبية ومن ضمن الأجنحة المشاركة يُعد جناح الأزهر الشريف هام جدا ويزوره عدد كبير من المحافظات.

"اليوم السابع" كان فى جولة داخل جناح الأزهر الشريف لرصد الفعاليات.

ومن ضمن المعروضات داخل جناح الأزهر الشريف بالمعرض مخطوطات هامة ونادرة تُعرض لأول مرة من مخطط صور استخراج الضلع الأول فى الهندسة، كما يعرض الصفحة الأولى من مخطط الرسالة شهابية في الصناعة الموسيقية لمؤلفها ميخائيل بين جرجس بن إبراهيم بن جرجس بن يوسف ، ومخطط صغره الصغرى للسنوسي، ويعرض مخطوط الدرة اليتيمة في الصنعة الكريمة للدمنهورى.

كما يعرض فى المعرض رسالة فى الأزهر للنابلسى، والصفحة الأولى من سورة البقرة في مصحف شريف من مقتنيات مكتبة الأزهر الشريف والصفحة الأولى من مخطوط تحفة الكرام بأخبار الأهرام - في فن التاريخ - لمؤلفه عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي والصفحة الأولى من مجموع يشتمل على عجائب مصر وعلى نيلها والأهرام والجبل المقطم وبعض البلدان - في فن التاريخ - لمؤلفه محمد بن أحمد بن إياس الحنفي وصفحة العنوان من مخطوط بعنوان تخميس الفيومي على الكواكب الدرية هي مدح خير البرية - في فن الأدب - لمؤلفه محمد بن عبد الصمد المكي الفيومي وشرح منظومة الشيخ أحمد (عباد) في فن الميقات.

ويعرض جدول حركة قلب الأسد لابن يونس المصري وجدول رصد القمر للعلامة يونس المصري والصفحة الأولى من مخطوط بعنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي - في فن المعارف العامة - لمؤلفه إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم الشرجي الحسيني ورسالة في بيان صفة التدريس والتأليف للشيخ محمد عبده وشجرة أصل النبي صلى الله عليه وسلم - مخطوط في فن التاريخ وترتيب الخلفاء الراشدين وبداية عصر الدولة الأموية - مخطوط في فن التاريخ.