جامعة بنها تطلق مبادرة "احنا معاك" لرعاية الأسرة المصرية غدا

القليوبية إبراهيم سالم

تطلق جامعة بنها ، غدا الاثنين، مبادرة "احنا معاك" لرعاية الأسرة المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف وتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على المُشاركة بفاعلية في جميع المبادرات المجتمعية من خلال إطلاق القوافل المتنوعة والتنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف أيضا تنظيم العديد من الندوات التثقيفية لخدمة أهالي القرى، ودمج طلاب الجامعة في الخدمات المجتمعية لرفع روح الولاء والانتماء لديهم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للأسر المصرية في القرى عن طريق إطلاق عدد من المبادرات لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.

من جانبه قال الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه سوف يتم إطلاق أولى فعاليات المبادرة بقرية كفر عابد التابعة لمركز طوخ، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.