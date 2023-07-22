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جامعة العريش تخصص 20 منحة دراسية للباحثين من سيناء.. اعرف التفاصيل

السبت، 22 يوليو 2023 11:31 ص
جامعة العريش تخصص 20 منحة دراسية للباحثين من سيناء.. اعرف التفاصيل جامعة العريش - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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خصصت جامعة العريش بشمال سيناء، 20 منحة دراسية لدراسة الماجستير لباحثين من أبناء سيناء بالتعاون مع جامعة بنها، وأعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أنه المنحة الدراسية تنقسم لمنحتين في مجال العلوم الطبية و3 منح في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية و4 منح في مجال العلوم الزراعية والبيطرية و4 منح أخري في مجال العلوم الأساسية و7 منح في مجال العلوم الإنسانية.

وأوضح أن شروط الاستفادة من كل منحة أن يكون المتقدم من أبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء، وحاصل على الشهادة الابتدائية والاعدادية والثانوية من مدارس سيناء، ألا يقل تقديره في التخرج بالمرحلة الجامعية الأولى عن جيد، حيث تصل مدة المنحة الدراسية ثلاث سنوات، وسيتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء عدد المنح المخصصة، لافتا  بأن الباحث سوف يقوم بإجراء اجزاء البحث والدراسات الخاصة به في كليات جامعة بنها.

وتابع أنه سيتوالى تقديم  جامعة العريش مزيد من المنح للباحثين وطلاب الدراسات العليا من أهالي سيناء، مشيرا انه يتم تجميع الرغبات فى مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بمقر جامعة العريش بشمال سيناء.

 

 


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