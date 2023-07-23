تقديم الخدمات الطبية لـ209 آلاف حالة بالعيادات الخارجية فى المنيا خلال شهر يونيو

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 209 آلاف حالة على مدار شهر يونيو الماضي، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة و العيادات الخارجية والمتنقلة التي نظمتها المديرية شملت نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتوفير خدمة طبية لائقة مجانية للفئات الأولى بالرعاية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وفى تقرير صادر عن مديرية الصحة أشار أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال يونيو الماضى خدمات طبية وعلاجية لعدد 209 ألف حالة، منها 149ألف و 617 بالعيادات الخارجية، و59 ألف و 236 بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، ورصد التقرير إجراء 7708 عملية جراحية و528 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ 1021 مريضا بإجمالي 11404 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ 2019 مريضا بإجمالي 7879جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 16008 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالى ٣٩٧٢ حالة وأشعة مقطعية لـ 1464 حالة، وإجراء 14063تحليلا، ورسم قلب لـ 4706 حالة و حالتى مناظير و28 دوبلر، و 238 ايكو، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 59 ألف و 236 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 719 مريضا، وحضانات لـ 642طفلا.