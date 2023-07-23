حياة كريمة بالمنيا.. إقامة محطة معالجة صرف بالعمارية الشرقية لخدمة قرى شرق النيل

المنيا - حسن عبد الغفار

نقلة نوعية تشهدها قرى مراكز المنيا، التى يجرى فيها تنفيذ مشروعات حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، ومنها قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، والتى تشهد الكثير من المشروعات بمختلف القرى فى حوالى 19قطاع، بين صرف صحى، ومحطات معالحة، وطرق، وتعليم وغاز طبيعى، ومراكز شباب، وغيرها مثل المجمعات الخدمية والبيطرية والزراعية.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنه تجرى متابعة يومية على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن بين المشروعات التى سوف تخدم العديد من القرى محطة معالجة الصرف الصحي بالعمارية الشرقية والتي تقام علي مساحة 20 ألف متر تقريبا وتخدم قري شرق النيل بمركز ديرمواس، كذلك المشروعات الصحية التى ستخدم قطاع كبير جدا من المواطنين، ومن تلك المشروعات الوحدات الصحية ومنها مشروع إنشاء الوحدة الصحية بعزب التل.

وأكد رئيس المركز على ضرورة تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن ودخولها الخدمة ليلمس المواطن حجم الإنجازات وتجويد وتحسين مستوي الخدمات وهناك توجيهات لرؤساء المجالس القروية الخمس التابعة للوحدة المحلية وتشهد مشروعات المبادرة بالمرور اليومى على المشروعات ورفع تقرير يومى بنسب ومعدلات التنفيذ .

فيما قال محمود تامر أحد الأهالى، إن مشروعات الصرف ومحطات المعالجة كانت حلم بعيد لنا، وعندما انطلقت المبادرة لم نصدق ان كل تلك المشروعات سوف يتم تنفيذها، لكن لم يمضى وقت طويل وفوجئنا بانطلاق العمل فى المشروعات بشكل متوازى، ويوم بعد يوم بدأت المشروعات تخرج إلى النور وترى بالعين، لتتحول أحلامنا إلى واقع.

أما ياسر شوقى أحد الأهالى قال إن شكواهم من المياه استمرت طويلا قبل بدء المبادرة، مضيفا :" لكن مع بداية حياة كريمة تأكدنا أن تلك المعاناة سوف تنتهى وهذا ما سيحدث بالفعل، بعد الانتهاء من محطة معالجة المياة والتى سوف تخدم قرى شرق النيل جميعها، وهذا ما حعل حالة الفرحة والسعادة تسيطر على الأهالى بعد انتظار طويل أخيرا حياة كريمة غيرت الحياة فى قرى ديرمواس."

فيما أضاف بهاء نادى قائلا :" حياة كريمة اهتمت بكل حاجه داخل القرى سواء الشباب أو المرضى والطفل والمرأة والثقافة وكل شيئ، لم يكن أحد يصدق هذا، وحدات صحية يتم إنشائها على أحدث مستوى لخدمة اهالى القرى، مما سوف يسهم فى توفير خدمة علاجية متميزة ويعمل على توفير الجهد والمال لهم."

يذكر أن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها فى 5 مراكز وتشمل 192قرية و757تابع لها بتكلفة حوالى 30مليار جنيه، فى دير مواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة، وتم Yضافة

مركزى سمالوط وبنى مزار للمرحلة الثانية بواقع 102قرية.



محطة معالجة الصرف الصحي بالعمارية الشرقية في المنيا (1)



محطة معالجة الصرف الصحي بالعمارية الشرقية في المنيا (2)



محطة معالجة الصرف الصحي بالعمارية الشرقية في المنيا (3)



محطة معالجة الصرف الصحي بالعمارية الشرقية في المنيا (4)