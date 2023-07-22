اليوم.. ندوة " الإعلام الثقافى" ضمن فاعليات معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد مكتبة الإسكندرية اليوم، السبت تنظيم ندوة "الإعلام الثقافى" ضمن فاعليات معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية ،من الساعة2 وحتى الساعة 4 عصرا بقاعة المؤتمرات، بحضور الكاتب خالد منصور ،و عبد الله عبد الصبور ، وتقديم إيمان الشيمي

يأتى ذلك ضمن فاعليات الدورة الثامنة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب ، والذى يستمر حتى 26 يوليو.

ويضم المعرض هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات. كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها، والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية. ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورش أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها. ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلامين والشعراء، غيرهم.

وأكد الدكتور أحمد زايد أن المكتبة حريصة على تواجد مبدعي الإسكندرية في برنامجها الثقافي بشكل مكثف، كما يقدم البرنامج الثقافي للمعرض مجموعة من الندوات التفاعلية تحت عنوان "للإبداع السكندري وجوه كثيرة"، يستضيف فيها كبار المثقفين السكندريين.