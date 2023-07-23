تحذيرات لأوروبا من تفشى حمى الضنك بسبب موجات الحر

فاطمة شوقى

تستعد الدول الأوروبية لاحتمال تفشى حمى الضنك بمجرد مرور نوبات موجات الحرارة التى تتعرض لها أجزاء مختلفة من القارة، لأنه فى ذلك الوقت قد تنشأ الظروف المثالية لانتشار البعوض الناقل لهذا المرض، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وقال رئيس برنامج مكافحة أمراض المناطق المدارية في منظمة الصحة العالمية، رامان ولايودهان، إن قفزة حمى الضنك إلى المناطق التي لم يكن فيها هذا المرض موجودًا من قبل مرتبطة بتغير المناخ وكل من فترات الأمطار والجفاف مواتية لتوسعها.

وأوصت المنظمة الحكومات بأهمية تطوير خطط عمل للكشف السريع عن الأعراض بين السكان ومراقبتها.

وفقًا لولايودهان، فإن الخطر الحالي لتكاثر بعوض الزاعجة المصرية منخفض في المناطق التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 40 درجة ، نظرًا لأنها نشطة بشكل طبيعي وتلدغ خلال النهار ، ولكن إذا طارت في درجات الحرارة هذه فإنها تموت.

في الحالة الأولى، عادة ما تخزن العائلات المياه في خزانات أو براميل أو حاويات أخرى لتغطية احتياجاتها ، بينما في الحالة الثانية ، تكون برك المياه ، والمياه الراكدة هي الأماكن التي يتكاثر فيها البعوض.

وقال الخبير "يمكن للمجتمعات أن تساعد من خلال استكشاف منازلهم وتنظيف المياه الراكدة لضمان عدم تكاثر البعوض في منازلهم وحولها". كان ولايودهان قد تقدم بالفعل هذا العام بأن تغير المناخ وزيادة درجات الحرارة في هذه المناطق يسمحان لهذه الحشرات بالتكاثر بسهولة أكبر.

وعلى نفس المنوال، تحدثت الدكتورة ديانا روجاس ، أيضًا عن "توسع ناقل هذا المرض على خطوط العرض الأعلى، بعيدًا عن المناطق المدارية".

"يلاحظ انتقال العدوى حيث لم يكن موجودًا من قبل في المخروط الجنوبي لأمريكا الجنوبية ، وإذا ذهبنا إلى نصف الكرة الشمالي ، فإن درجات الحرارة المرتفعة التي تم تسجيلها في البلدان الأوروبية في فصلي الربيع والصيف مواتية لزيادة عدد عينات البعوض في جميع أنحاء القارة."

في وثيقة صادرة عن المرصد الأوروبي للمناخ والصحة ، أكد الخبراء أن "معدل الإصابة العالمي المقدر بحمى الضنك قد نما بمقدار 30 ضعفًا في الخمسين عامًا الماضية بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك العولمة والسفر والتجارة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والاستيطان البشري والتطور الفيروسي وربما تغير المناخ".

وتعتبر حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل من البعوض إلى البشر. لا تظهر أعراض على معظم المصابين بحمى الضنك، عندما تظهر هذه الأعراض عادة ما تكون حمى شديدة وصداع وفي أجزاء أخرى من الجسم وغثيان وطفح جلدي، في معظم الحالات ، يُشفى الشخص في غضون أسبوع أو أسبوعين ، ولكن أحيانًا يصبح المرض شديدًا ويتطلب العلاج في المستشفى.

على الرغم من أن ما يصل إلى 80٪ من الحالات في الإصابة الأولى قد تكون بدون أعراض ، إلا أنه إذا تعرض الشخص نفسه للعض مرة ثانية بواسطة بعوضة تنقل نوعًا آخر من الفيروس هناك أربعة فقد تظهر عليهم أعراض حادة وتتطلب علاجًا طبيًا.