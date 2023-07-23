انتشال الجثة الثانية في واقعة غرق طفلين بجزيرة مطيرة بقنا

كان قد تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفلين، غرقًا بنهر النيل في قرية جزيرة مطيرة بمركز قوص، وتبين مصرع م.ر 14 عامًا وع.م 16 عامًا، غرقًا أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل بقرية جزيرة مطيرة في مركز قوص.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة على محسب خريشي، بمنطقة المرشح بقرية الشعراني، في مركز قوص، فيما يجري البحث عن الجثة الثانية، فتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



