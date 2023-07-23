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الأحد، 23 يوليو 2023 08:39 ص
أكرم القصاص
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العراق: شياع السوداني وإياد علاوي يؤكدان ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار

الأحد، 23 يوليو 2023 08:00 ص
العراق: شياع السوداني وإياد علاوي يؤكدان ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار محمد شياع السودانى
ا ش ا

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، السبت ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار.
 
وذكر مكتب علاوي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - أن الأخير استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لبحث تطورات المشهد السياسي في البلاد وضرورة تظافر الجهود لتعزيز الأن والاستقرار.
 
وجدد علاوي، وفقا للبيان، دعمه للسوداني وحكومته في جهودها لمكافحة الفساد ومساعيها في تقديم أفضل الخدمات وتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العراقي الكريم.

العراق

الحكومة العراقية

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