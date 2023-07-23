اليوم السابع
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العثور على جثة مجهولة الهوية وسط زراعات الأرز فى طنطا بالغربية

الأحد، 23 يوليو 2023 03:37 م
العثور على جثة مجهولة الهوية وسط زراعات الأرز فى طنطا بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، على جثة مجهولة الهوية لشاب ملقاة وسط زراعات الأرز بطريق شوبر بمنطقة الاستاد بطنطا، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاه وسط زراعات الارز بطريق شوبر بمنطقة الاستاد.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أنها لشاب مجهول الهوية وتم نقل الجثمان للمشرحة وتكثف الاجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.

اخبار الحوادث

طنطا

جثة

محافظة الغربية

جثة مجهولة الهوية



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