أمن الغربية يحقق فى واقعة العثور على جثة فتاة فى مياه مصرف بطنطا

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر ملقاه في مياه مصرف بالقرب من قرية سبرباي مركز طنطا، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية في مياه مصرف بالقرب من قرية سبرباي مركز طنطا. انتقل ضباط المباحث الجنائية والانقاذ النهري، وتم انتشال الجثمان ونقلها للمشرحة وتبين أنها لفتاة مجهولة الهوية في العقد الثاني من العمر، تحرر محضر بالواقعة وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة.
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