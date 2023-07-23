اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 يوليو 2023 06:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تلاعب قائد سيارة باللوحات المرورية

الأحد، 23 يوليو 2023 05:20 م
الداخلية تكشف حقيقة تلاعب قائد سيارة باللوحات المرورية المرور- أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول منشور مصحوب بصورة ومقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالتلاعب باللوحات المعدنية بصورة مخالفة للوحات الرسمية الصادرة عن المرور.
 
بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) وتبين تواجده خارج البلاد، وبفحص السيارة تبين وجود أثار تلاعب وقطع باللوحات المعدنية لتشكيلها كما ظهرت بالمنشور.
 
بسؤال زوجته أقرت بأن السيارة متروكة أسفل العقار محل سكنهما منذ مغادرة زوجها البلاد فى 19 الجارى، وأنه حال علمه بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى قام بإعادة اللوحات إلى أصلها قبل مغادرته البلاد.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة.
 
 

سياره بدون لوحات

وزاره الداخليه

المرور

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة