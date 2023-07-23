الداخلية تكشف حقيقة تلاعب قائد سيارة باللوحات المرورية

كتب أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول منشور مصحوب بصورة ومقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالتلاعب باللوحات المعدنية بصورة مخالفة للوحات الرسمية الصادرة عن المرور.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) وتبين تواجده خارج البلاد، وبفحص السيارة تبين وجود أثار تلاعب وقطع باللوحات المعدنية لتشكيلها كما ظهرت بالمنشور.

بسؤال زوجته أقرت بأن السيارة متروكة أسفل العقار محل سكنهما منذ مغادرة زوجها البلاد فى 19 الجارى، وأنه حال علمه بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى قام بإعادة اللوحات إلى أصلها قبل مغادرته البلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة.