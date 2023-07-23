التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بعد اصطدام سيارة به فى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت إحدى قري مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه إثر اصطدام سيارة به، جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل، والاستعلام عن السيارة وقائدها وضبطها.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع طفل بإحدى قرى مركز شبين القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة الطفل "حسين إ."، 5 سنوات، إثر اصطدام سيارة مسرعة به وفر قائدها هاربًا.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط قائد السيارة.