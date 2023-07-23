مصرع طفل وإصابة عامل فى حادث انقلاب تروسيكل بأخميم شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج إنقلاب دراجة نارية " تروسيكل بشارع أبوبكر ببندر أخميم وذلك عقب إختلال المقود بيد السائق نتح عن الحادث إصابة قائد الدراجة ووفاة طفل كان برفقته تم نقلل الجثة والمصاب للمستشفى الجامعى.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية تروسيكل على الطريق بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات إنقلاب دراجة نارية تروسيكل ومتوفى ومصاب بشارع أبو بكر ببندر أخميم دائرة مركز أخميم حيث تبين أنه أثناء سير دراجة نارية " تروسيكل " قيادة المدعو يوسف ط ز 18 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أخميم أختل مقود الدراجة بيده مما أدى لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة المدعو عبد الله أ خ 15 سنة طفل ويقيم بذات الناحية من مستقلي الدراجة وإصابة قائدها " بإشتباه كسر بالضلوع "

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال المصاب ووالد المتوفي المدعو أحمد خ م 42 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.