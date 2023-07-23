اليوم السابع
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الأموال العامة تضبط المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه فى القاهرة

الأحد، 23 يوليو 2023 11:39 ص
الأموال العامة تضبط المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه فى القاهرة جريمة غسل الأموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
 
كشفت التحريات قيام المتهمان بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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