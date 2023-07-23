إيقاف بناء مخالف والتحفظ على مواد ومعدات الموقع بحى العامرية في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

واصلت أحياء الإسكندرية، مواجهة البناء المخالف بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات، وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

شن حى العامرية أول برئاسة السيد موسى رئيس الحي، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وكلف السيد موسى رئيس الحي، الجهات المعنية ودعاء مصطفى سكرتير عام الحي، ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة التدخل السريع بالحي و مهندسي وممثلي الإدارة الهندسية بالحي ،بإيقاف أعمال بناء مخالف، بقرية العلا الشرقية والغربية بالنهضة، وتم التحفظ على عدد 10 شكائر أسمنت و50 سيخ حديد و60 لوح خشب وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



إيقاف بناء مخالف بقرية النهضة في الاسكندرية



حملات حي العامرية. بالإسكندرية