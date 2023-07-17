غلق 57 منشأة وضبط 9930 حالة إشغال متنوع وتحرير 4486 محضرا بالإسكندرية

وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشأت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 57 منشأة، والتحفظ على عدد 9930 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 4486 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وفرض غرامات فورية تقدر بمليون و300 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.