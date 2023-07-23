إصابة 3 أشخاص فى هجوم بسكين على متن قطار بمحافظة "أوساكا" اليابانية

وأفادت الشرطة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، بأن محصل القطار واثنين من الركاب تعرضوا للطعن بسكين وأصيبوا بجروح في الوجه والرسغ ومناطق آخرى وتم نقلهم إلى المستشفى، مضيفة أن الإصابات ليست خطيرة.

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عاما على رصيف المحطة واعتقلته للاشتباه في محاولته ارتكاب قتل عمد... وتم تعليق خدمات القطار بشكل مؤقت بسبب الحادث.

كانت الشرطة اليابانية قد تلقت بلاغا في الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد من أحد عمال السكة الحديدية في محطة "بلدة رينكو" بمدينة "إزوميسانو" بشأن الحادث.