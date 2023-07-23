أسعار الأسماك .. كيلو البلطى بـ61 جنيها والفيليه يبدأ من 40 جنيها

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الأسماك فى مصر تراجع فى أسواق الجملة اليوم الأحد استقرار ملحوظ، حيث تراوح سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 64 جنيهًا و68 جنيها بانخفاض 4 جنيهات، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 61 و63 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و60 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيه، وقشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه، والبوري 80 إلى 100 جنيه، بحسب شعبة الأسماك.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيهات، والقراميط من 20 إلى 40 جنيها، والثعابين من 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 65 إلى 95 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى من 62 إلى 102 جنيه، وبالنسبة إلى الأسماك المكرونة الخليجى فقد بلغت 50 إلى 70 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى من 170 إلى 265 جنيها، والسبيط من 140 إلى 280 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو فسجل سعره من 380 إلى 480 جمبرى مقاس 1، فتراوحت أسعاره ما بين 270 إلى 370 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ من 1960 إلى 290 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 70 إلى 160 جنيها.