أخبار مصر.. الرئيس السيسي: نعمل بجد وإخلاص لتحويل آمال الشعب المصرى إلى واقع

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 23 يوليو: الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها ولا تهدمها.. جميع الأصوات الجادة مسموعة.. والشعب تحمل الكثير وضرب المثل فى الصـبر والصـمود ونطمئنكم ببذل الجهد لتوفير فرص عمل وزيادة الدخل

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الشعب المصرى العظيم، بخالص التهنئة في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا. وقال الرئيس السيسى، إن هذه الأجيال نظرت ذات يوم إلى المستقبل فأرادته حرا كريما لمصر وأبنائها، تطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية، وقدمت مــن أجــل ذلك تضحـيات هائلـــــة حتى توجت ثورة يوليو الخالدة، تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية، واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين، مطالبة الاستعمار.. "بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل"؛ كما ردد الزعيم جمال عبد الناصر، قائد الثورة، الذى نتوجـــه إليــه اليـــوم بتحيــــة إجـــلال وتقـــدير ونتقدم أيضا بتحية اعتزاز للرئيس محمد نجيب، الذى تصدر المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، وللرئيس البطل محمد أنور السادات.. الذى أدى الأمانة فى الحرب والسلام، ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامة مصر ومستقبلها. وزير الخارجية الأمريكي: نهنئ "أم الدنيا" بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية مصر العربية "أم الدنيا" بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، بمناسبة ثورة 23 يوليو اليوم الأحد: نهنئ "أم الدنيا" بمناسبة عيدها الوطني.

الرئيس الفلسطيني يُهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد ثورة 23 يوليو. وزير خارجية الهند: زيارتا الرئيس السيسي إلى نيودلهي ومودي للقاهرة ارتقتا بشراكتنا قال وزير خارجية الهند الدكتور جايا شانكر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيودلهى، وزيارة رئيس الوزراء نانديرا مودى إلى القاهرة هذا العام، أدت إلى الارتقاء بشراكتنا، التى استمرت عبر الزمان. تنسيق الجامعات 2023.. 75 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. موقع Travel Off Path العالمى يقدم 7 أسباب لزيارة المسافرين لمصر بأعداد قياسية نشر موقع traveloffpath تقريرا عن زيادة السياحة فى مصر، وإقبال المسافرين على زيارة المسافرين لمصر بأعداد قياسية هذا العام، حيث أكد الموقع العالمى أن الأمان والتحول الرقمي وانخفاض تكلفة الحياة أبرز الأسباب، مشيرا أنه عندما يتعلق الأمر بالسياحة، من المتوقع أن يكون عام 2023 عاما كبيرا لمصر. المحسوسة بالقاهرة 39 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة بمعظم الأنحاء كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على جميع الأنحاء اليوم الأحد. التعليم: انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 الثلاثاء المقبل كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، في جميع المواد الدراسية بعد غد الثلاثاء، موضحة أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح تبدأ مرحلة مراجعة نتائج الطلاب بشكل دقيق وتجميع درجات الأسئلة المقالية التي يتم تصحيحها في الكنترولات مع درجات البابل شيت، وهذه المرحلة دقيقة وتحتاج لوقت حتى لا يكون هناك أي خطأ ولكى يحصل كل طالب على حقه كاملا، إضافة إلى تحديد أوائل الثانوية العامة 2023.

المحسوسة بالقاهرة 39 درجة وأسوان 45.. طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الأهلى يواجه بيراميدز فى معركة البطل والوصيف بالدورى.. الليلة