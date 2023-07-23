أخبار مصر.. الرئيس السيسي: نعمل بجد وإخلاص لتحويل آمال الشعب المصرى إلى واقع

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 23 يوليو: الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها ولا تهدمها.. جميع الأصوات الجادة مسموعة.. والشعب تحمل الكثير وضرب المثل فى الصـبر والصـمود ونطمئنكم ببذل الجهد لتوفير فرص عمل وزيادة الدخل
وزير الخارجية الأمريكي: نهنئ "أم الدنيا" بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية مصر العربية "أم الدنيا" بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، بمناسبة ثورة 23 يوليو اليوم الأحد: نهنئ "أم الدنيا" بمناسبة عيدها الوطني.
الرئيس الفلسطيني يُهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو
هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد ثورة 23 يوليو.
وزير خارجية الهند: زيارتا الرئيس السيسي إلى نيودلهي ومودي للقاهرة ارتقتا بشراكتنا
قال وزير خارجية الهند الدكتور جايا شانكر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيودلهى، وزيارة رئيس الوزراء نانديرا مودى إلى القاهرة هذا العام، أدت إلى الارتقاء بشراكتنا، التى استمرت عبر الزمان.
تنسيق الجامعات 2023.. 75 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات
موقع Travel Off Path العالمى يقدم 7 أسباب لزيارة المسافرين لمصر بأعداد قياسية
المحسوسة بالقاهرة 39 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة بمعظم الأنحاء
التعليم: انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 الثلاثاء المقبل
المحسوسة بالقاهرة 39 درجة وأسوان 45.. طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
الأهلى يواجه بيراميدز فى معركة البطل والوصيف بالدورى.. الليلة
يلتقي فريق الأهلي مع بيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز والتي حسمها الأهلي لصالحه بشكل رسمي قبل أسبوعين تقريباً، حينما خسر بيراميدز من سيراميكا قبل أن يفوز الأهلي على الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة واحدة (4_1) ثم يتعادل مع حرس الحدود في المباراة التي شهدت إستلام الأهلي درع الدوري الذي فاز به المارد الأحمر للمرة الـ43 في تاريخه.
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