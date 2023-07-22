9 خضراوات هى الأفضل لمقاومة الأنسولين

كتبت ميرفت رشاد





في حين أن تغيير الأدوية ونمط الحياة ضروريان للتحكم في مقاومة الأنسولين ، إلا أن النظام الغذائي المتوازن يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين حساسية الأنسولين حسب موقع " healthline". خضروات تعمل على مقاومة الأنسولين خضار ورقية وفقًا لمجلة طب أمراض الشيخوخة ، فإن الخضروات الورقية الخضراء منخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يجعلها خيارات ممتازة للأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

مقاومة الأنسولين هي حالة استقلابية تتميز بانخفاض الحساسية تجاه الأنسولين ، وهو هرمون مسئول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.في حين أن تغيير الأدوية ونمط الحياة ضروريان للتحكم في مقاومة الأنسولين ، إلا أن النظام الغذائي المتوازن يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين حساسية الأنسولين حسب موقع " healthline".وفقًا لمجلة طب أمراض الشيخوخة ، فإن الخضروات الورقية الخضراء منخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يجعلها خيارات ممتازة للأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

فهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات (مثل A و C و K) والمعادن (مثل المغنيسيوم) ، والتي ارتبطت بتحسين حساسية الأنسولين. يمكنك دمج السبانخ أو اللفت أو السلق السويسري في سلطاتك.

القرنبيط

وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى ، تحدث مقاومة الأنسولين عندما لا تستجيب خلايا العضلات والدهون والكبد بشكل جيد للأنسولين وتكون غير قادرة على امتصاص الجلوكوز بسهولة من الدم.

الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط مليئة بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة. تحتوي على مركب يسمى سلفورافان، والذي ثبت أنه يقلل الالتهاب ويحسن حساسية الأنسولين. الفلفل الألوان الفليفلة الحلوة الملونة ليست جذابة بصريًا فحسب، بل غنية أيضًا بالمغذيات، حيث تحتوي على مركبات مفيدة مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة والألياف التي يمكن أن تدعم حساسية الأنسولين.

استمتع بها نيئة في السلطات ، أو محمصة كطبق جانبي، أو محشوة لوجبة لذيذة ومغذية. كرنب بروكسل تعتبر كرنب بروكسل قوة غذائية للأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، فهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين ج، والتي ارتبطت بتحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب.



قم بشوي أو بخار كرنب بروكسل لإبراز النكهات الطبيعية والاستمتاع بفوائدها الصحية العديدة. الملفوف الملفوف سواء كان أخضر أو أحمر، هو نبات متعدد الاستخدامات وصديق للميزانية مع فوائد صحية رائعة. يحتوي على الجلوكوزينولات، وهي مركبات لها تأثيرات محتملة مضادة للالتهابات وتحسس الأنسولين. أضف الملفوف المبشور إلى السلطات أو الشوربات أو البطاطس المقلية للحصول على قرمشة مغذية.

كوسة الكوسة من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالألياف ومضادات الأكسدة المفيدة، يحتوي على نسبة عالية من الماء، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الشبع وإدارة مستويات السكر في الدم.

ادمج الكوسة في وجباتك عن طريق تحويلها كبديل للمعكرونة أو شويها أو إضافتها إلى اليخنات والمقلية.

طماطم الطماطم ليست فقط لذيذة ولكنها مليئة بالعناصر الغذائية أيضًا، إنها مصدر ممتاز للليكوبين ، وهو مضاد قوي للأكسدة يرتبط بتحسين حساسية الأنسولين، استمتع بالطماطم في السلطات أو الصلصات أو كأساس للشوربات لإضافة نكهة وفوائد صحية لأطباقك.