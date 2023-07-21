مضاعفات مرض السكري في الساقين.. أبرزها التورم والتنميل

مرض السكري هو اضطراب مزمن يتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل فعال، ويمكن أن يؤدي إلى أعراض مختلفة تؤثر على أعضاء متعددة، بما في ذلك الساقين، ويجب التعرف على أعراض مضاعفات الساق المرتبطة بمرض السكري، وفهمها لضمان التشخيص في الوقت المناسب وعلاجها، بحسب موقع تايمز أوف إنديا .
مضاعفات مرض السكري في الساقين.. أبرزها التورم والتنميلالجمعة، 21 يوليو 2023 05:00 م
مرض السكر
كتبت فاطمة خليل
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