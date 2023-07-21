مضاعفات مرض السكري في الساقين.. أبرزها التورم والتنميل

كتبت فاطمة خليل

مرض السكري هو اضطراب مزمن يتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل فعال، ويمكن أن يؤدي إلى أعراض مختلفة تؤثر على أعضاء متعددة، بما في ذلك الساقين، ويجب التعرف على أعراض مضاعفات الساق المرتبطة بمرض السكري، وفهمها لضمان التشخيص في الوقت المناسب وعلاجها، بحسب موقع تايمز أوف إنديا . مضاعفات مرض السكري فى الساقين ​الإحساس بالوخز والتنميل يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى اعتلال الأعصاب المحيطية في الساقين. تشمل الأعراض الوخز، والتنميل، والحرقان ، وفقدان الإحساس، قد يواجه المرضى صعوبة في اكتشاف الإصابات أو القروح في أقدامهم ، مما قد يؤدي إلى التهابات وتقرحات. ضعف الدورة الدموية يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في الساقين. تشمل الأعراض تقلصات الساق والألم والضعف والجروح التي تلتئم ببطء. إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن يسبب مرض الشرايين المحيطية مضاعفات خطيرة مثل الغرغرينا وقد يستلزم البتر. قرح القدم السكرية يمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي وضعف الدورة الدموية إلى تقرحات القدم، وهي قروح مفتوحة بطيئة الشفاء وعرضة للعدوى. تتطلب هذه القرحات رعاية وإدارة دقيقة للجروح لمنع حدوث عواقب وخيمة. احمرار وتورم تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم تشوه القدم السكرية ، ويمكن أن تسبب كسورًا وخلعًا في القدمين بسبب ضعف العظام وتلف المفاصل. تشمل الأعراض احمرار وتورم وتشوهات في القدم أو الكاحل. تغيرات الجلد يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تغيرات في مظهر الجلد ، مثل الجفاف والتشقق وزيادة خطر الإصابة بالالتهابات الفطرية أو البكتيرية". متلازمة تململ الساق على الرغم من أن الصلة الدقيقة بين مرض السكري ومتلازمة تململ الساق غير مفهومة تمامًا ، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى وجود ارتباط. يعاني المرضى الذين يعانون من متلازمة تململ الساق (RLS) من إحساس غير مريح في أرجلهم ، وغالبًا ما يرتاحون بالحركة. من الضروري للأفراد المصابين بداء السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام ، واتباع نظام غذائي صحي ، والانخراط في نشاط بدني منتظم ، وتناول الأدوية الموصوفة أو الأنسولين وفقًا لتوجيهات مقدم الرعاية الصحية. تعتبر العناية الروتينية بالقدم والفحوصات المنتظمة مع أخصائي الرعاية الصحية أمرًا حيويًا لتحديد أي مضاعفات محتملة في وقت مبكر.