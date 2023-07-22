اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"مياه" الإسكندرية تبدأ تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لخدماتها

السبت، 22 يوليو 2023 10:34 ص
"مياه" الإسكندرية تبدأ تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لخدماتها تفعيل خدمة الدفع الالكترونى
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للمديونات المستحقة لدي المتعاملين مع الشركة .
 
وأوضح أن وجود عدة منافذ للدفع الإلكتروني من خلال خدمة فوري أو بطاقات الدفع الإلكتروني فيزا وماستركارد بخلاف خدمات شبكة ميزة سواء محفظة الكترونية أو كروت مسبقة الدفع، وذلك للخدمات التي تقدمها الشركة من صرف صناعي وعينات معامل وتراخيص عقارية وصناعية وكسح تجاري وتواصيل وتعديات.
 
وعن كيفية استخدام منظومة الدفع، قال علي عبد الفتاح، مدير عام تكنولوجيا المعلومات بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه سيصل لطالب الخدمة رسالة طلب الدفع علي هاتفه مرفقة برابط الدفع الإلكتروني، لإختيار طريقة الدفع ضمن الطرق المذكورة وملئ بياناته والموافقة علي الدفع.
 
وأكد اللواء محمود نافع، أن منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة تختصر الكثير من الوقت والجهد للمواطنين، فالمنظومة بأكملها لا تتطلب من المواطن سوي خطوتين فقط اختيار طريقة الدفع وملئ البيانات.
 
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي بالقطاعات المختلفة بالدولة وخاصة الخدمات التي تمس المواطنين وفي إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة والشركات التابعة لها.
 
 

 


الاسكندرية

الصرف الصحى

التحول الرقمى

شبكة الصرف الصحى



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