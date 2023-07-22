"مياه" الإسكندرية تبدأ تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لخدماتها

وأوضح أن وجود عدة منافذ للدفع الإلكتروني من خلال خدمة فوري أو بطاقات الدفع الإلكتروني فيزا وماستركارد بخلاف خدمات شبكة ميزة سواء محفظة الكترونية أو كروت مسبقة الدفع، وذلك للخدمات التي تقدمها الشركة من صرف صناعي وعينات معامل وتراخيص عقارية وصناعية وكسح تجاري وتواصيل وتعديات.

وعن كيفية استخدام منظومة الدفع، قال علي عبد الفتاح، مدير عام تكنولوجيا المعلومات بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه سيصل لطالب الخدمة رسالة طلب الدفع علي هاتفه مرفقة برابط الدفع الإلكتروني، لإختيار طريقة الدفع ضمن الطرق المذكورة وملئ بياناته والموافقة علي الدفع.

وأكد اللواء محمود نافع، أن منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة تختصر الكثير من الوقت والجهد للمواطنين، فالمنظومة بأكملها لا تتطلب من المواطن سوي خطوتين فقط اختيار طريقة الدفع وملئ البيانات.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي بالقطاعات المختلفة بالدولة وخاصة الخدمات التي تمس المواطنين وفي إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة والشركات التابعة لها.