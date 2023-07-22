مشروب معزز للمناعة.. ماء الليمون والكركم غنى بالفوائد الصحية

كتبت فاطمة خليل

ماء الليمون والكركم مشروب صحي طبيعي غني بالفوائد الصحية، كلا من الليمون والكركم يحتويان على مركبات نشطة بيولوجيًا تقدم مزايا مختلفة للجسم، عند الجمع بينهما ، يمكنهما صنع مشروب منعش وصحي، نتعرف فى هذا التقرير على فوائد ماء الليمون مع الكركم، بحسب موقع هيلث شوت. فوائد ماء الليمون مع الكركم ​1. يقوي جهاز المناعة يشتهر الليمون والكركم بخصائصهما المعززة للمناعة. يحتوي الليمون على فيتامين سي ، وهو أمر مهم إذا كنت تريد نظام مناعة قويًا. يحتوي الكركم على الكركمين ، وهو مركب له تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات يمكن أن تعزز وظيفة المناعة. 2. له تأثيرات مضادة للالتهابات الالتهاب يمكن أن يكون استجابة طبيعية من قبل أجسامنا للحماية من الإصابة أو العدوى. ومع ذلك، يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والتهاب المفاصل. يمتلك كل من الليمون والكركم خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. 3. يساعد على الهضم يمكن لماء الليمون والكركم دعم عملية الهضم الصحية. يمكن لعصير الليمون ، بسبب محتواه من حامض الستريك ، أن يحفز إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي. يساعد ذلك في المساعدة في تكسير الطعام وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل. يستخدم الكركم تقليديا لتهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ والغازات. قد يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل عسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي (IBS). 4. يدعم إزالة السموم يمكن أن يعمل ماء الليمون والكركم كمزيل طبيعي للسموم للجسم. يحفز وجود حامض الستريك في الليمون وظائف الكبد ويساعد على طرد السموم من الجسم. يساعد الكركم في إزالة السموم من خلال دعم قدرة الكبد على معالجة وإزالة السموم. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لماء الليمون والكركم في الحفاظ على صحة الكبد