مصرع طفل غرقًا فى ترعة بالشرقية

لقى طفل عمره 8 سنوات مصرعه، إثر سقوطه غارقًا فى مياه ترعة بهنايا بالقرب من موقف بهنباى بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بغرق طفل في مياه ترعة بهنايا بالقرب من موقف بهنباي بدائرة قسم ثان الزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الطفل الغارق جثة هامدة، وتبين مصرع الطفل فارس م م ح، 8 سنوات، إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بهنايا خلف إدارة النجدة بالقرب من موقف بهنباي بدائرة قسم ثان الزقازيق، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.