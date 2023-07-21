ضبط 1530 لتر زيت طعام مجهول المصدر بحملات تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 1530 لتر زيت طعام مجهول المصدر محمل على سيارة ربع نقل قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بطريق الزقازيق / ههيا.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت حملة إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى مدير الادارة بمشاركة المفتشين بالادارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق ههيا / الزقازيق أمام قرية صبيح من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 102 ) جركن زيت طعام ، بعضها لا يحمل أية بيانات خاصة بتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية ، وبعضها يحمل بيانات تشير إلى إنتهاء الصلاحية ، وبعضها يحمل بيانات تشير إلى جهات تعبئة مختلفة ، وكلها مجهولة المصدر ، سعة الجركن الواحد حوالي ( 15 ) لتر، باجمالي كمية مقدارها حوالي ( 1530 ) لتر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10828 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بشونة طوخ القراموص علي ذمة المحضر.