اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 يوليو 2023 04:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1530 لتر زيت طعام مجهول المصدر بحملات تموينية بالشرقية

الجمعة، 21 يوليو 2023 02:53 م
ضبط 1530 لتر زيت طعام مجهول المصدر بحملات تموينية بالشرقية المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 1530 لتر زيت طعام مجهول المصدر محمل على سيارة ربع نقل قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بطريق الزقازيق / ههيا.
 
كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
 
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت حملة إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى مدير الادارة بمشاركة المفتشين بالادارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق ههيا / الزقازيق أمام قرية صبيح من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 102 ) جركن زيت طعام ، بعضها لا يحمل أية بيانات خاصة بتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية ، وبعضها يحمل بيانات تشير إلى إنتهاء الصلاحية ، وبعضها يحمل بيانات تشير إلى جهات تعبئة مختلفة ، وكلها مجهولة المصدر ، سعة الجركن الواحد حوالي ( 15 ) لتر، باجمالي كمية مقدارها حوالي ( 1530 ) لتر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10828 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بشونة طوخ القراموص علي ذمة المحضر.
 
 

الشرقية

مديرية التموين بالشرقية

ههيا

زيت طعام مجهول المصدر



الموضوعات المتعلقة

"التموين" تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت طعام لطرحه على بطاقات الدعم

الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:20 م

اعرفي فوائد زيت الخس للشعر والبشرة.. من فك التشابك لعلاج البثور

الأحد، 16 يوليو 2023 04:00 ص

وصفات طبيعية للحصول على شعر ناعم وقوى.. من زيت جوز الهند للقهوة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 02:00 ص

وصفات طبيعية لتقوية الرموش وزيادة كثافتها.. أهمها زيت الخروع واللوز

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:00 ص

ضبط 1014 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر بحملات رقابية بالشرقية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 01:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة