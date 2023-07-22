مصرع طفل صدمته سيارة بالقرب من قرية العصلوجى بالشرقية

لقى طفل مصرعه؛ بعدما صدمته سيارة بالقرب من قرية العصلوجى فى الجهة المقابلة لإدارة مرور الشرقية بطريق بلبيس - الزقازيق، بمركز الزقازيق ب محافظة الشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة بطفل ووفاته في الحال بطريق بلبيس - الزقازيق بالقرب من قرية العصلوجي في الجهة المقابلة لإدارة مرور الشرقية بمركز الزقازيق.

وتبين مصرع طفل بلغ من العمر 10 سنوات جراء حادث اصطدام سيارة به، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.