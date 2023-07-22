اليوم السابع
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مصرع شخص في العقد الخامس لقى مصرعه دهسا أثناء عبوره طريق "المنصورة- جمصة"

السبت، 22 يوليو 2023 08:03 م
مصرع شخص في العقد الخامس لقى مصرعه دهسا أثناء عبوره طريق "المنصورة- جمصة" جثة - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

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لقي شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه، بعدما دهسته سيارة خلال عبوره الطريق الدولي جمصة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلقاس العام تحت تصرف النيابة العامة
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بمصرع شخص بعدما صدمته سيارة خلال عبوره طريق جمصة المنصورة، أمام كوبري عمار.
 
 انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعه، وتبين مصرع أشرف صلاح صالح 50 عاما، مقيم بمدينة نبروه، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى بلقاس، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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