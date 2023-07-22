مصرع شخص في العقد الخامس لقى مصرعه دهسا أثناء عبوره طريق "المنصورة- جمصة"

الدقهلية _محمد الحبشي

لقي شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه، بعدما دهسته سيارة خلال عبوره الطريق الدولي جمصة المنصورة، بمحافظة الدقهلية ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلقاس العام تحت تصرف النيابة العامة

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بمصرع شخص بعدما صدمته سيارة خلال عبوره طريق جمصة المنصورة، أمام كوبري عمار.

انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعه، وتبين مصرع أشرف صلاح صالح 50 عاما، مقيم بمدينة نبروه، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى بلقاس، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.