اليوم السابع
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إصابة سائق بعد اصطدامه بحاجز خرسانى على طريق طلخا بالدقهلية

السبت، 22 يوليو 2023 03:08 م
إصابة سائق بعد اصطدامه بحاجز خرسانى على طريق طلخا بالدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

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أصيب سائق بإصابات خطرة، جراء اصطدام سيارة ربع نقل كان يقودها بحاجز خرساني، على طريق المنصورة - طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية،  بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، باصطدام سيارة ربع نقل بالحاجز الخرساني على طريق طلخا المنصورة، أمام قرية الروضة وإصابة السائق.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم 4642 د ق أ، بالحاجز الخرساني أمام قرية الروضه في اتجاه مدينة جمصة، وذلك بعد انحراف عجلة القيادة في يد السائق.
 
 
وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ويدعى محمد أ.ع.ج. ويبلغ 45 سنة، ومقيم بقرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه، وتم نقله لمستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتحفظ على السيارة ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرور.
 
 
 
 
 
 
 

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